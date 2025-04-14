بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

قانون ضريبة الابنية الجديد ولقاء قناة المملكة : إجا يكحلها عماها

14 أبريل 2025
قانون ضريبة الابنية الجديد ولقاء قناة المملكة : إجا يكحلها عماها

وصفي الرواشدة:

في لقاء المدير المالي لأمانة عمان مع الإعلامي المحترم عامر رجوب ليلة امس على قناة المملكة ، ضرب المدير المالي مثالا على ضريبة الابنية على شقة يقطنها مالكها ، وبين ان الضريبة ستكون اقل بقليل من المسقفات وقدرها للمساحة الذي تحدث عنها في حدود (٥٧١) دينار وهي تمثل (٢٠٪؜) من قيمة الضريبة . وهنا لا بد من التعقيب على كلامه:
المدير المالي خصم ما قيمته (٨٠٪؜) من قيمة الضريبة كون الساكن (مالك) ، ونحن نعلم ان معظم القاطنين في عمان مستأجرين ، أي أن الخصم المقدر (٨٠٪؜) لن يحصل عليه المالك ، وحتما سيدفع المالك كامل قيمة الضريبة الواردة في المثال الذي بينه المدير وستكون الضريبة (٢٨٥٥) دينار.
بكل تأكيد أن مالك البناء سيعكس هذه الضريبة على المستأجر ، اي ان المواطن من سيتحمل هذه الضريبة .
معظم الأردنيين المالكين لمنازل قديمة ضريبة المسقفات التي كانوا يدفعوها قليلة ومناسبة، إن إعادة تقييم المنازل والأبنية من جديد سيرفع تقييمها وبالتالي سترتفع عليها قيمة الضريبة.

علينا أن نعلم بأن الحكومات ، وحتى تنفذ اجندتها والتي لم تكن يوما اجندة تنموية تخدم المواطن بقدر ما هي اجندة فرض ضرائب فقط، وتستخدم مساحيق تجميل مثل (معالجة الاختلالات ، عملية تنظيمية ، تحقيق العدالة،،،الخ).

لا يمكن أن تأتي حكومة في الأردن قلبها على المواطن ولا يمكن ان تعدل قانونا او تصدر قانونا يتعلق بالضرائب يكون لمصلحة المواطن.
مختصر الكلام ، كلما جاء مولودا جديدا ، سيكون هناك ضريبة جديدة ، ولا كيف بده يصرف ويعيش،،،


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

أميركا تبلغ إسرائيل أنها ستنسحب من سوريا خلال شهرين

02:05

رئيس الوزراء يثمن الدعم الأمريكي لأمن الأردن

01:53

مملكة البحرين تدين المخططات التخريبية التي استهدفت أمن الأردن

00:59

دار جليس الزمان تصدر كتابين جديدين لديمة الفاعوري

23:07

اليرموك” تستنكر وتُدين المخططات الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن والمواطن

22:49

بلدٌ لا يُخترق … وبه فرسان الحق

22:42

الدكتورة دهمه الحجايا

21:59

“هيئة النزاهة تشيد بإحباط مؤامرة إرهابية وتؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية”

21:56

بيان صادر عن قبيلة العمرو

21:39

الجغبير: القطاع الصناعي يستنكر محاولات استهداف أمن المملكة

21:35

بيان استنكار صادر عن عشيرة الحمّاد / قبيلة بني صخر

21:33

“عشيرة آل عبنده تصدر بيان بإنجاز فرسان الحق وتستنكر مخططات الإرهابيين: الوطن عصيّ على الانكسار”

وفيات
وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)