تسيير أول رحلة بالقطار لموقع أم الجمال الأثري السبت

وطنا اليوم:أعلنت بلدية أم الجمال، يوم الاثنين، عن تسيير أول رحلة بالقطار هذه العام لموقع أم الجمال الأثري يوم السبت المقبل، بالتعاون مع مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.

وقالت البلدية في بيان إن استئناف الرحلات السياحية بالقطار إلى موقع أم الجمال الأثري الذي دخل ضمن قائمة التراث العالمي، يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته الرحلات السابقة خلال العام الماضي، لافتة إلى أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ستتولى نقل السياح بالقطار إلى محطة المفرق، في حين ستنقل بلدية أم الجمال بالحافلات السياح من المحطة إلى الموقع الأثري.

وبينت البلدية أنها ستوفر أيضا أدلاء سياحيين للتعريف بمعالم بموقع أم الجمال الأثري، إضافة إلى تنظيم بازار للمنتجات المحلية داخل الموقع.