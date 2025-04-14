الصينيون يغضبون.. فضحوا علامات الأزياء الفاخرة وحقيقة أسعارها!

وطنا اليوم:اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لأناس ادعوا بأنهم مصنعون صينيون لمنتجات العلامات التجارية الفاخرة مثل “بيركين”، و”لوي فيتون”، وغيرها والتي تباع بأقل من عُشر السعر.

وقال أحد الموردين في مقطع فيديو أنه يصنّع حقائب لصالح العلامة التجارية “بيركين” والتي تُباع أحد موديلاتها بسعر 34,000 دولار أميركي، أنه يمكن شراؤها من المصنع مباشرةً في الصين بسعر 1400 دولار. كما يعرض بعض الموردين الصينيين تغطية رسوم الاستيراد وتوفير شحن مجاني للمستهلكين، وفق ما ذكره موقع “Money Control”.

ونتيجةً لتداعيات الحرب التجارية الأميركية مع الصين – والتي حثّ خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشركات على التصنيع في البلاد – لجأ الموردون الصينيون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للكشف عن كيفية تصنيعهم لمنتجات علامات تجارية فاخرة رائدة مثل بيركين ولويس فيتون وشانيل وإستي لودر وبوبي براون، وعرضوا البيع مباشرة للمستهلكين بعُشر السعر المعلن، وأحياناً أقل.

غمرت مقاطع فيديو موقع X العديد من الموردين الصينيين الذين يشرحون بالتفصيل المواد عالية الجودة والعمالة الماهرة التي يستخدمونها لإنتاج المنتجات الفاخرة، ويشرحون توزيع التكاليف قبل عرض بيع المنتجات بدون شعارات العلامات التجارية.

وقد أججت مقاطع الفيديو النقاشات الحادة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم قدرة الولايات المتحدة على كسب الحرب التجارية ضد الصين.

تبلغ التعريفة الجمركية الأميركية على السلع الصينية حالياً 145%، مع عدم رغبة بكين في التراجع عن زيادة رسومها الانتقامية إلى 125%. بدلاً من محاولة التصالح مع ترامب، انتهجت الصين استراتيجية بديلة، تُعطي الأولوية للإصلاحات الداخلية وتوسّع شراكاتها الاقتصادية عالمياً.

وتتماشى هذه الخطوة مع تعهد بكين “بالنضال حتى النهاية” بعد أن استهدفتها رسوم ترامب الجمركية. كما انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ “التنمر الأحادي” من جانب الولايات المتحدة – وهو شعورٌ ردده وزراؤه – وأعلن أنهم لا يميلون إلى الرضوخ لمطالب المتنمر.