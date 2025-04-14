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عاصفة رملية جدارية ضخمة تضرب شمال السعودية .. هل تصل إلى الأردن

14 أبريل 2025
عاصفة رملية جدارية ضخمة تضرب شمال السعودية .. هل تصل إلى الأردن

وطنا اليوم:بدأت عاصفة رملية جدارية ضخمة بالتشكل اليوم في شمال السعودية وتتحرك نحو أغلب مناطق العراق، ومن المرجح أن تؤثر هذه العاصفة على الملاحة الجوية وتسبب انعدام مدى الرؤية الأفقية، لكن ترد الكثير من التساؤلات حول وصول أي تأثيرات للعاصفة الرملية على الأردن.
ويمكن جزم التساؤلات بالإجابة عليها بأن العاصفة الرملية لن تصل إلى الأردن بمشيئة الله، ولن يكون هناك أي تأثيرات للعاصفة الرملية على المملكة، نظرًا لاتجاه الرياح القادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يمنع أي غبار من التقدم إلى مدن المملكة.

إلى أين ستكمل العاصفة الرملية وجهتها؟
يُتوقع في الساعات القادمة أن تشتد العاصفة الرملية وتتحرك نحو دولة الكويت وشمال شرق السعودية، إن شاء الله، مُرفقة بتصاعد كبير في نسب الغبار، مما يؤدي إلى حدوث تدني وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية ستعمل على اضطراب أمواج البحر.


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