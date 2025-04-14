أورنج الأردن تجدد توفير خدمات الاتصالات للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وكافة الأجهزة الأمنية

وطنا اليوم:جدّدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وأورنج الأردن اتفاقية توفير خدمات الاتصالات للخطوط الأرضية والإنترنت المتنقل، حيث وقع الاتفاقية عطوفة مدير سلاح اللاسلكي الملكي، العميد الركن عدنان آل خطاب، مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ومدراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأجهزة الأمنية، وعن أورنج الأردن الرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور، وبحضور المدير التنفيذي لوحدة عمل القطاع المؤسسي والشركات، المهندس أحمد أبو ذياب.

ورحّب عطوفة مدير سلاح اللاسلكي الملكي بالحضور وأكد على أهمية العلاقة الاستراتيجية والشراكة المستمرة مع الشركة. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، خاصة أن أورنج الأردن هي المزوّد الحصري لخدمات الاتصالات للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث تواصل الشركة توفير خدمات الخط الثابت والإنترنت وخطوط الاتصال بالإضافة إلى الشبكة الهاتفية (PSTN) لقواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أن هذه الاتفاقية تعدّ تجسيداً لاهتمام الشركة بمتطلبات حماة الوطن، وتمثل حرصها المستمر على تصميم وإطلاق عروض وخدمات تلبي احتياجاتهم وتبقيهم دوماً على اتصال بكل ما يهمهم نظراً لدورهم في الحفاظ على أمن المملكة. وأضاف منصور أن الشركة تعتز بشراكتها الممتدة لنحو أكثر من 20 عاماً مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والتي تواصل من خلالها تقديم مجموعة متكاملة من أفضل الحلول والخدمات وبكفاءة عالية، ممثلة بذلك السند لهذه المؤسسة الوطنية الهامة في كافة أعمالها.

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