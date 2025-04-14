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بدء صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

14 أبريل 2025
بدء صرف المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء صرف المخصصات المالية لطلبة السنوات السابقة عن الفصل الأول من العام الجامعي 2024-2025 للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح أبناء الشمال والوسط، وبمبلغ إجمالي (2.5) مليون دينار أردني.
ووفق بيان للوزارة، سيتم صرف المستحقات المالية لطلبة السنوات السابقة في جامعات الجنوب في كل من: جامعة الحسين بن طلال، وجامعة الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية / فرع العقبة.
ويمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22-4-2025.
كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف مخصصات طلبة السنة الأولى بعد وصول المطالبات رسمياً من الجامعات المعنية، إضافةً إلى الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها


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