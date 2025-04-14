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ظهر بإطلالة تشبه بدل الراقصات .. محمد رمضان يثير الجدل

14 أبريل 2025
ظهر بإطلالة تشبه بدل الراقصات .. محمد رمضان يثير الجدل

وطنا اليوم:أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إطلالته في مهرجان “كوتشيلا فالي” بولاية كاليفورنيا الأميركية.
بدأ محمد رمضان الحفل، مساء الأحد، بجملة: “ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح، مصر”، ثم قدم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر، لكنه أثار الجدل بإطلالة تشبه “بدل الرقص” مع توب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح مرسوم عليه “مفتاح الحياة”.
وأثناء تحركه على المسرح وقعت سلسلة ذهبية من ملابسه قام بإعطائها للجمهور.
وتعرضت إطلالة رمضان لانتقادات واسعة من قبل المتابعين الذين وصفوها بأنها “غير مناسبة للرجال”، في استمرار لسلسلة الإطلالات المثيرة للجدل التي يعتمدها رمضان في حفلاته.
وانهالت التعليقات السلبية على إطلالة محمد رمضان مطالبين بمنعه من الغناء لمخالفته العادات والتقاليد المتعارف عليها.
يذكر أن مهرجان “كوتشيلا” هو أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية العالمية، يقام سنوياً في الفترة من 12 إلى 21 أبريل بولاية كاليفورنيا، ويستضيف كبار الفنانين والموسيقيين العالميين.
وقبل أيام، أثار رمضان الجدل بشأن حفله قبل أيام من تقديمه إذ ظهر في مقطع فيديو، نشره عبر تطبيق “تيك توك”، وقال: “حفلتي في أميركا هتكون فرصة حلوة ليا ولجمهوري العربي نثبت لأميركا وللعالم صوتنا عالي قد أيه”.
وأضاف: “يمكن مدخلش أميركا تاني بعد الحفلة دي تحديدا لكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والتسلية زي ما هم علمونا”.


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