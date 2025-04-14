منح دراسية من الحكومة البلغارية .. رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم ثلاث منح دراسية كاملة من حكومة جمهورية بلغاريا للطلبة الأردنيين للعام الجامعي 2025/2026، تشمل مراحل البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه (منحة واحدة لكل مرحلة)، وذلك ضمن برنامج التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة الموقع بين الأردن وبلغاريا.

وتشمل المنح الدراسية تغطية الرسوم الدراسية كاملة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، والإعفاء من رسوم الإقامة وتمديدها، والإعفاء من رسوم التأشيرة، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى حق الإقامة في مساكن الطلبة المدعومة من الحكومة البلغارية مقابل رسوم رمزية، وكذلك الاستفادة من مطاعم الطلبة بأسعار رمزية وفق شروط الطلبة المحليين.

وبيّنت الوزارة أن لغة الدراسة ستكون البلغارية، وسيخضع الطلبة المقبولون لسنة تحضيرية لتعلم اللغة قبل الالتحاق ببرامجهم الأكاديمية.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن لا يقل تقدير الطالب عن “جيد” في شهادة البكالوريوس للتقدم إلى الماجستير، ولا يقل عن “جيد” في شهادة الماجستير للتقدم إلى الدكتوراه. أما بالنسبة للبكالوريوس، فيُشترط أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن 80% لتخصصات الهندسة، و65% للتخصصات الأخرى.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين إلى تعبئة النموذج المرفق بالإعلان وإرساله مع الوثائق المطلوبة ضمن ملف واحد بصيغة PDF إلى البريد الإلكتروني التالي: dsa@mohe.gov.jo.

وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 13 نيسان 2025 ويستمر حتى مساء السبت 19 نيسان 2025.

لتحميل نموذج التقديم، إضغط هنا.

وأكدت الوزارة أن الترشيح للمنح سيتم على أساس تنافسي، حيث سيُختار طالب أصيل وطالب بديل لكل برنامج، ويُشترط على الطلبة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع على قائمة الجامعات البلغارية المعترف بها عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط التالي: (https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities).