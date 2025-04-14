الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان العادية تقر نتائج اعمال البنك لعام 2024 ‎

وطنا اليوم:وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك القاهرة عمان في اجتماعها العادي الذي عقدته يوم اإلثنين الموافق 14 نيسان 2025 بو اسطة االتصال المرئي وااللكتروني على البيانات المالية لعام 2024 وكافة بنود جدول االعمال بما فيها توزيع ارباح نقدية على مساهمي البنك بنسبة .%6

بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك بعد الضريبة لعام 2024 مبلغ 48.2 مليون دينار مقارنة مع 55.4 مليون دينارلعام 2023 ، في حين بلغت االرباح الصافية بعد ضريبة الدخل العائدة لمساهمي البنك لعام 2024 مبلغ 16.6 مليون دينار مقارنة مع 35.3 مليون دينار لعام .2023

ويعود سبب اإلنخفاض في األرباح الصافية بشكل رئيسي الى الزيادة في مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة عن السنة السابقة بمبلغ 18.7 مليون دينار حيث بلغ مخصص الخسائر اإلئتمانية لعام 2024 مبلغ 48.5 مليون دينار مقارنة مع 29.8 مليون دينار لعام 2023 وتوزعت الزيادة على مراحل التصنيف المختلفة.

وفيما يتعلق بإجمالي الدخل كما في نهاية عام 2024 فقد انخفض بمبلغ 6.6 مليون دينار بنسبة %3.7 ليصل الى مبلغ 169.9 مليون دينار ، كما ارتفع اجمالي المصاريف بدون المخصصات بمبلغ 7.2 مليون دينار.

بلغت موجودات البنك لعام 2024 مبلغ 3.9 مليار دينار ، وبلغ اجمالي تسهيالت البنك مبلغ 2.4 مليار دينار، وبلغت ودائع العمالء مبلغ 2.5 مليار دينار.

كما ارتفعت حقوق مساهمي البنك بمبلغ 35.2 مليون دينار لتصل الى 473.1 مليون دينار في نهاية عام ،2024 فيما بلغت نسبة كفاية راس المال %16.43 وهي اعلى من النسب المقررة بموجب تعليمات البنك المركزي األردني .

ونوه السيد يزيد المفتي إلى أن البنك سيستمر خالل عام 2025 في تنفيذ سياساته وخطته اإلستراتيجية في تطوير أعماله من خالل المحافظة على نسب السيولة وكفاية رأس المال، باإلضافة إلى المساهمة في دعم المجتمع المحلي كجزء من مسؤولية البنك اإلجتماعية.

وفي نهاية االجتماع تقدم السيد يزيد المفتي بالشكر إلى عمالء البنك ومساهميه على ثقتهم ومساندتهم المتواصلة ، وإلى موظفي البنك ، والبنك المركزي األردني لجهوده المخلصة ودعمه الدائم، متطلعا إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح في األعوام القادمة.