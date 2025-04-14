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محافظة يوعز لكوادر التربية ومديرياتها لتزيين المباني والساحات ورفع العلم الأردني

14 أبريل 2025
محافظة يوعز لكوادر التربية ومديرياتها لتزيين المباني والساحات ورفع العلم الأردني

وطنا اليوم:أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اعتزاز الأسرة التربوية بمناسبة يوم العلم والذي يصادف السادس عشر من شهر نيسان من كل عام.
وأوعز الدكتور محافظة لكوادر الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس كافة، لتزيين المباني والساحات ورفع العلم الأردني على، والاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وتعزيز معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تنظم حفلًا سنويًا بهذه المناسبة بمشاركة عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، ومجموعة من الكشافة والمرشدات في ساحتها، وتقوم بتزيين المبنى الرئيسي وإضاءتها ورفع الأعلام عليها؛ ابتهاجًا بيوم العلم.
كما حدّثت الوزارة أغلفة حساباتها كافة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات المديريات والمدارس بوسم #علمنا_عالٍ


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