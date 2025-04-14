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القبلان يمزق أوراقه تحت قبة البرلمان .. ورئيس النواب: سامح الله من شحن المجلس

14 أبريل 2025
القبلان يمزق أوراقه تحت قبة البرلمان .. ورئيس النواب: سامح الله من شحن المجلس

وطنا اليوم:مزق النائب فراس القبلان أوراقه تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين، وسحب مقترحه، غضبا على مقاطعته والأحاديث الجانبية بين الزملاء النواب أكثر من مرة.
وطلب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي النواب بعدم المقاطعة.
وعلق رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي على الاجواء المشحونة تحت قبة البرلمان بسبب المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي صوت عليها النواب في الجلسة السابقة برفض إضافة كلمة “مع مراعاة الشريعة الاسلامية”.
واتهم رئيس النواب أن هناك من قام بشحن اعضاء مجلس النواب قائلا: “سامح الله من شحن المجلس”.


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