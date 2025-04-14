النواب يشطب كلمة العجيان وجدل بين الصفدي والعرموطي بسبب مشروع قانون شؤون المرأة

وطنا اليوم:صوت مجلس النواب اليوم على شطب كلمة “العجيان” من محور حديث النائب أيمن البدادوة بعد تعليقه على الجدل الذي حدث تحت القبة إثر مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.

وقال البدادوة إنه يجب على النواب أن يتناقشوا بهدوء ولا يكونوا ” كالعجيان” ليرد الصفدي: كلمتك واقفة وتشطب من المحضر.

ورد الصفدي على أحد النواب الذي طالب بإعطاء المايكروفون للعرموطي: أنا الي بقرر أعطيه صوت أو لا ليعود العرموطي مطالبا بإعطاءه الصوت ليرد الصفدي: مالك يا أبو عماد معصب خلص رمضان ولا بتصوم ستة شوال.

من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات تمسك الحكومة بالتعريف الوارد منها، معتبرًا أن حذف صفة “الأهلية” من شأنه أن يؤثر سلبًا على باقي مواد القانون، ليرجّح النواب كفة الحكومة في نهاية المطاف، ويوافقوا على الإبقاء على النص كما ورد.