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الصفدي ينتقد غياب مها العلي عن مناقشة قانون يخص شؤون المرأة

14 أبريل 2025
الصفدي ينتقد غياب مها العلي عن مناقشة قانون يخص شؤون المرأة

وطنا اليوم:وجّه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي انتقادًا لغياب الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها العلي، عن جلسة مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تحت قبة البرلمان.
وخلال الجلسة، خاطب الصفدي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، طالبًا منه الاتصال بالعلي للحضور الفوري إلى المجلس، متسائلًا باستغراب: “هي مو عارفة أنه في قانون بخصها؟”
ويأتي هذا التعليق في سياق مناقشة النواب لمشروع قانون يمسّ بشكل مباشر عمل اللجنة التي تشغل العلي منصب أمينها العام، ما أثار تساؤلات حول أهمية حضور المعنيين المباشرين بالقوانين المطروحة تحت القبة.
ودعا وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى للاتصال بها بشكل مستعجل وطلب عدم التأخر


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