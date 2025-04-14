جماعة عمان لحوارات المستقبل تتهم وتدعو للتصدي لاهل العيب

وطنا اليوم:قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان اصدرته اليوم: انه بالرغم من مرور اسابيع على التحذير الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لمن حاولوا ويحاولون العبث بامن الاردن عندما خاطبهم جلالته بقوله(عيب عليكم) ، فان هؤلأ لم يرتدعوا بل تماديوا في غيهم، ورفعوا سقف تحركاتهم، حتى وصلت درجة الاساءة لقواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية.

وأضافت الجماعة في بيانها:ان تمادي التحركات التي تهدف الى الاساءة للاردن يعني في صورة من صوره ان جهات مختصة في الاردن تمارس التقصير في حماية الاردن وتحصين جبهته الداخلية.

وقالت الجماعة في بيانها :انه عندما يتدخل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ليؤشرعلنا الى المتأمرين على الاردن من داخلة،(من اهل العيب) تنفيذا لأوامر يتلقونها من الخارج، فان ذلك يعني من جهة ان المتأمرين وادواتهم الداخلية تجاوزوا الخطوط الحمراء،في تنفيذ مخططات استهداف استقرار الاردن، وبث سموم التفرقة بين ابنائه، وهز الثقة بمؤساته، وهو من جهة أخرى يعني ان الكثير من الجهات المختصة في بلدنا لا تقوم بواجبها لسد المنافذ امام المتأمرين،

والتصدي لهم، وقبل ذلك تحصين جبهتنا الداخلية وحمايتها،بل واكثر من ذلك لا تتعاون مع جهود تحصين الجبهة الداخلية لحماية الاردن.

واضافت الجماعة في بيانها لقد سبق لجماعة عمان لحورات المستقبل ان اعدت خارطة طريق متكاملة لحماية الاردن على كل الصعد، وخاصة الحرب الإلكترونية التي يتعرض لها الاردن بصورة مستمرة، وناقشتها مع جهات عديدة،اثنت على هذه الخطة، لكن هذه الجهات احجمت عن التعاون للتنفيذ، لان الكثير من القائمين على المؤسسات الرسمية يؤثرون الصمت على الاشتباك مع المتأمرين وادواتهم الداخلية .خاصة عندما يتذرع البعض بعدم الاختصاص، وكأن الدفاع عن الوطن واجب فريق دون فريق، واختصاص جهة دون جهة؟!.

ودعت جماعة عمان لحوارات المستقبل الجميع الى الارتفاع الى مستوى الخطاب الملكي في التصدي (لاهل العيب)، من خلال العمل الجاد لحماية الاردن وتحصين جبهته الداخلية.ووقف الاساءة لمؤسساته وفي طليعتها قواتنا المسلحة