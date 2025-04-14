توزيع الكهرباء : إنارة طريق البحر الميت بالكامل نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:كشف نائب المدير العام لشؤون المناطق في شركة توزيع الكهرباء المهندس سهم المجالي، أنه سيتم إنارة طريق البحر الميت بالكامل مع نهاية الأسبوع الحالي.

وقال، أن العمل جار حاليا على تشغيل الخط وصيانة جميع الوحدات، حيث يتوقع مع نهاية الأسبوع الحالي إنهاء كافة الأعطال على الخط وتشغيله بشكل كامل من مناطق الإمتياز لغاية طريق البحر الميت بالكامل، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وهيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركات الكهرباء.

من جهة أخرى أكد المجالي انه مع نهاية العام الحالي سيتم استكمال استبدال العدادات القديمة بالذكية، حيث استطاعت الشركة استبدال 80% من العدادات لغاية اليوم.