مواقع إلكترونية وهمية تهدد قطاع السيارات السياحية

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، وجود مكاتب ومواقع إلكترونية وهمية وغير مرخصة تقوم بأعمال مكاتب تأجير السيارات، الأمر الذي أثر سلباً على القطاع.

وقال ، إنه بسبب التحديات والعمل غير المرخص في قطاع تأجير السيارات السياحية، فقد تراجع عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية في الأردن تراجع من 270 مكتبأً إلى 180 مكتباً، وعدد المركبات من 14200 مركبة إلى 10500 مركبة، بالإضافة إلى تراجع أعداد الموظفين في القطاع من 3000 موظف إلى 1800 موظف.

وحذر عكوبة من وجود بعض المواقع الإلكترونية التي تقوم بأعمال مكاتب تأجير السيارات السياحية بشكل غير قانوني ووهمي، حيث تقوم بالاحتيال على السياح وزوار الأردن.

وطالب الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على القطاع ومنع عمل الجهات غير المرخصة .