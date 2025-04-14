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برعاية محافظة .. تكريم طلبة عمان الاهلية بحفل جوائز مشاريع التخرج لنقابة المهندسين

منذ 3 ساعات
برعاية محافظة .. تكريم طلبة عمان الاهلية بحفل جوائز مشاريع التخرج لنقابة المهندسين

وطنا اليوم:رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة يوم السبت 12-4- 2025، حفل تكريم مسابقة مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي ومشاريع المرور لعام 2024 الذي أقامته نقابة المهندسين الأردنيين. بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد ومندوب أمين عمان المدير التنفيذي للنقل ومشاريع البنية التحتية المهندس رياض الخرابشة، ومندوب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي ورئيس لجنة الجائزة الدكتور محمد غيث وأعضاء لجنة الجائزة.
وكان من بين الفائزين الذين حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على جوائز، طلبة كلية الهندسة ” قسم الهندسة الطبية وقسم الهندسة المدنية ” بجامعة عمان الاهلية ، بحضور عميد الكلية الاستاذ الدكتور بشار الطراونة .
حيث تم تكريم طلبة قسم الهندسة الطبية (محمد مجيد)، (براء حسنية) ، (فيحاء الزعبي) ، بإشراف الاستاذ الدكتور جمال النابلسي لحصولهم على المركز الثاني ضمن مسابقة النقابة لمشاريع التخرج لشعبة الهندسة الكهربائية التي تضم (تخصصات الهندسة الكهربائية والهندسة الطبية وهندسة الاتصالات والحاسوب وهندسة الميكاترونيكس ).
كما تم أيضا تكريم طلبة قسم الهندسة المدنية (إبراهيم بني طريف)، (وليد السليحات) بإشراف الدكتورة تقوى الحديدي لحصولهم على المركز الثاني ضمن مسابقة النقابة لمشاريع التخرج لشعبة الهندسة المدنية – عن فئة مشاريع هندسة المرور.


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