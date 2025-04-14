بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

ترامب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات

منذ 3 ساعات
ترامب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية على أشباه الموصلات

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سيعلن “خلال الأسبوع المقبل” عن فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات التي تدخل الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الأميركي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الأحد، “سيتم فرض الرسوم الجمركية في مستقبل غير بعيد”. وعندما سُئل عن قيمة الرسوم، قال “سأعلن عنها خلال الأسبوع المقبل”.
وذكر ترامب السبت أنه سيقدم الاثنين إجابة “محددة جدا” حول هذا الشأن، في حين قال وزير التجارة هاورد لوتنيك إن الرسوم على أشباه الموصلات قد تدخل حيّز التنفيذ “في غضون شهر أو شهرين”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بعد جدل واسع .. مجلس النواب يقر مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة

12:11

لأول مرة.. حفار القبور في سوريا يكشف عن هويته

12:05

زامير يبلغ نتنياهو بنقص كبير في المقاتلين بالجيش الإسرائيلي

12:01

محافظة يوعز لكوادر التربية ومديرياتها لتزيين المباني والساحات ورفع العلم الأردني

11:57

النواب يشطب مداخلة الرياطي:سيقف أمام الله ويُسأل

11:53

القبلان يمزق أوراقه تحت قبة البرلمان .. ورئيس النواب: سامح الله من شحن المجلس

11:47

التعليم العالي تحدث أغلفة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي بمناسبة يوم العلم

11:19

وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025

11:14

النواب يشطب كلمة العجيان وجدل بين الصفدي والعرموطي بسبب مشروع قانون شؤون المرأة

11:07

الصفدي ينتقد غياب مها العلي عن مناقشة قانون يخص شؤون المرأة

10:59

رقص ودبكة برام الله.. وحرب إبادة بغزة فما القصة؟

10:49

نتنياهو يثني على ابنه لشتمه ماكرون: يائير صهيوني حقيقي

وفيات
وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025