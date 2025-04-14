الفاو: أسعار البن ترتفع بمقدار الضعف فيما اسعار الكاكاو ترتفع بأربعة اضعاف

وطنا اليوم:تواجه أسعار العديد من مدخلات الإنتاج المستخدمة في الصناعات الغذائية ارتفاعًا مستمرًا، حيث أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تقريرًا بعنوان “دراسة استشرافية للأغذية”. ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على استيراد البن والكاكاو والشاي بنسبة 22.9%، مما يشكل أكثر من نصف إجمالي الزيادة في التكلفة من حيث القيمة. ويعكس هذا الارتفاع الكبير في أسعار هذه السلع الأساسية على المستوى العالمي، والذي يعود في معظمه إلى التغيرات المناخية والتحديات اللوجستية. فقد شهد سعر البن هذا العام زيادة بنحو الضعف، بينما ارتفع سعر الكاكاو بمقدار أربعة أضعاف المعدل المعتاد، بينما سجل سعر الشاي زيادة بنسبة 15% مقارنة بالمستويات طويلة الأجل.

وأعلنت “الفاو” أن أسعار البن العالمية سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال عام 2024، حيث زادت بنسبة 38.8% عن متوسط العام الذي قبله، نتيجة لسوء الأحوال الجوية. وأشارت المنظمة إلى أن أسعار البن قد ترتفع أكثر في عام 2025 إذا شهدت المناطق الرئيسية لإنتاج البن انخفاضًا كبيرًا في العرض.

وتشمل العوامل الرئيسة وراء هذه الزيادة في أسعار البن: محدودية كميات التصدير من فيتنام، انخفاض الإنتاج في إندونيسيا، وتدهور الأحوال الجوية التي أثرت على إنتاج البرازيل. ووفقًا للتقرير، ارتفعت أسعار بن أرابيكا الذي يعد من أجود أنواع البن والمفضل في سوق البن المحمص والمطحون، بنسبة 80% من شباط 2024 وحتى شباط 2025، بينما شهدت أسعار بن روبوستا، المستخدم في القهوة سريعة التحضير والمزج، ارتفاعًا بنسبة 70%. وفي فيتنام، أدى الجفاف الطويل إلى انخفاض إنتاج البن بنسبة 20%، مما أثر على الصادرات التي هبطت بنسبة 10% للسنة الثانية على التوالي.

أما في إندونيسيا، فقد انخفض إنتاج البن بنسبة 16.5% في موسم 2023/2024 بسبب الأمطار الغزيرة التي أثرت على ثمار البن، مما أدى إلى تراجع الصادرات بنسبة 23%. وفي البرازيل، أدى الطقس الجاف والحار إلى تقليص تقديرات الإنتاج، حيث تم تعديل التوقعات من زيادة بنسبة 5.5% إلى انخفاض بنسبة 1.6%.

وتعد القهوة والكاكاو من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الغذائية الأردنية، ومن المتوقع أن تؤثر الزيادات الكبيرة في أسعار البن والكاكاو على تكاليف الإنتاج، ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار بعض المنتجات، بما في ذلك القهوة. وبلغت العقود الآجلة للكاكاو في لندن 6611 جنيهاً إسترلينياً للطن المتري، فيما بلغت في نيويورك 9044 دولاراً للطن، وتجاوزت عقود قهوة أرابيكا 3.7395 دولارا للرطل، وكذلك بلغ سعر نظيرتها الروبستا 5228 دولار للطن، وشهد سعر كيلو الهيل زيادة كبيرة، حيث تضاعف سعره مقارنة بالعام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة القهوة العربية.

وتعتبر البرازيل المصدر الرئيسي للبن الأخضر الى المملكة، حيث ارتفع متوسط سعر الكيلو غرام البن الأخضر المستورد من البرازيل إلى أكثر من 6 دولارات في فبراير 2025، مقارنة بحوالي 3.45 دولارات في نفس الشهر من العام 2024.

ولتجاوز هذا الارتفاع الكبير في أسعار البن والكاكاو، تلجأ المصانع الأردنية إلى تحمل جزء كبير من هذه الزيادات للحفاظ على تنافسيتها في السوق المحلي والأسواق الدولية. إلا أن الارتفاع المتواصل في هاتين المادتين قد يضطر بعضها إلى رفع الأسعار بشكل طفيف لتغطية تكاليفها التشغيلية، ما يضمن استمرار العمليات الإنتاجية حتى انخفاض أسعار هذه المواد في المستقبل