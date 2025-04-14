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الاتصالات: الأردن سيكون مغطى كاملا بالإنترنت بعد إطلاق خدمات “ستار لينك”

منذ 3 ساعات
الاتصالات: الأردن سيكون مغطى كاملا بالإنترنت بعد إطلاق خدمات “ستار لينك”

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، الأحد، إنّ الأردن سيكون مغطى كاملا بالإنترنت بعد إطلاق خدمات “ستار لينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأميركية.
وتتيح “ستارلينك” للمشتركين في الأردن التسجيل للحصول على الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، حيث تعتمد التقنية على كوكبة من أكثر من 6000 قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض، مما يوفر تغطية شاملة حتى في المناطق النائية التي تعاني من ضعف أو انعدام البنية التحتية للاتصالات التقليدية.
ويستطيع المشترك في هذه الخدمة الوصول لشبكة الإنترنت من خلال نظام اتصالات مخصص وثابت يتم تزويده من قبل الشركة، يتكون بشكل أساسي من هوائي استقبال خارجي وجهاز داخلي.
وأضاف السرحان، أن الاشتراك بخدمات “ستار لينك” سيكون عن طريق تقديم طلب إلكتروني.
وبين أن خدمات “ستار لينك” ستوصل الإنترنت إلى بعض المناطق النائبة بكلف أقل، لافتا إلى أن بعض المناطق التراثية في الأردن لا يمكن وضع أبراج اتصالات فيها.
ولفت السرحان، إلى أن انضباطية “ستار لينك” بحماية البيانات الشخصية من أهم بنود الاتفاق مع الشركة.
وأوضح أن جميع محافظات الأردن بدأ فيها التشغيل الجزئي لخدمات الجيل الخامس، لكن الإقبال في المناطق النائية بالأردن كان أكثر من المناطق الأخرى، مشيرا إلى أن الجيل الخامس أوجد حوله نظاما لأعمال إنترنت الأشياء، حيث إنّ تطور إنترنت الأشياء سينعكس إيجابا على العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشار السرحان، إلى أن 2860 برج خدمات أنشأتها شركات الاتصالات لتشغيل خدمات الجيل الخامس، موضحا أن طبيعة الأردن الطبوغرافية تحمل العديد من التحديات في قطاع الاتصالات.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن تشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن من خلال شركة “ستارلينك”، والبدء بتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بشكل تجاري وذلك بعد استكمالها جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.


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