هيئة الاتصالات: توثيق الجهاز الخلوي المستورد ضروري لتفادي حجب الخدمات

وطنا اليوم_قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، الأحد، إنّ كل من يُدخل جهاز خلوي من خارج الأردن يجب أن يوثقه تجنبا لحجب خدمات شركات الاتصالات عنه.

وأضاف السرحان، أن سيسمح للأردنيين بإدخال عدد محدد للاستخدام الشخصي.

وأشار إلى أن الخسائر الجمركية التي تحصل بسبب تهريب الأجهزة باهظة على الدولة؛ بالتالي يجب أن يكون هنالك نظام رقمي يضبط التهريب.

وأوضح أن الجهاز المستورد بطريقة رسمية وعليه ضريبة ويباع بالشركات لا مشكلة فيه، حيث عالجت هيئة الاتصالات المشكلة من خلال 3 قوائم وهي “البيضاء والسوداء والرمادية.”

وشرح السرحان، أن القائمة البيضاء هو الجهاز الذي دخل دائرة الجمارك في المعبر وعند إخراجه يتم تفعيله، والقائمة السوداء الجهاز الذي لا يبلغ عنه يتم “حجب” على الجهاز، والقائمة الرمادية هو الادخال المؤقت (ضيوف، دبلوماسي وزائر لفترة).