بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الشيباني: تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات

منذ 49 ثانية
الشيباني: تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات

وطنا اليوم _أعلن وزير الخارجية السوري للمرحلة الانتقالية أسعد الشيباني أنه تم اليوم تحقيق إنجازات عظيمة في دولة الإمارات.

وكتب الشيباني على منصة “إكس”: “‏بجهود فخامة الرئيس أحمد الشرع، تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات”.

وتابع: “تم تحقيق إنجازات خاصة في مجالات الاستثمار واستئناف حركة الطيران وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.

 

وكان الشرع قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.

 

واستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي.

 

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:19

هيئة الاتصالات: توثيق الجهاز الخلوي المستورد ضروري لتفادي حجب الخدمات

02:13

ترامب يكشف عن إجراء جديد بشأن الرسوم الجمركية

00:06

كاتس: غزة ستصبح أصغر وسيضطر المزيد من سكانها إلى الإخلاء

23:04

إعلام يمني: 3 غارات أميركية على مصنع في صنعاء

22:10

البنك الأردني الكويتي يعلن عن الفرع الفائز للعام 2024 لمبادرة  (Customer Experience Leade)

21:37

رفع العلم الأردني في مواقع رئيسة في جميع محافظات المملكة احتفالاً باليوم الوطني للعلم الأردني

21:32

النائب أبو حسان :مجلس النواب لن يقبل بفرض أي ضرائب مباشرة أو غير مباشرة على الأردنيين

20:58

الصحة تطلق مشروع الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في القطاع الصحي

20:35

الأمانة تكشف حقيقة أرقام قانون ضريبة الاراضي والابنية الجديد

20:19

أبو عبيدة: لن ننسى وقفة إخواننا في اليمن

20:09

ريال مدريد يُصالح جماهيره بـ فوز متواضع

20:00

القسام توقع بقوة للاحتلال وصافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بإسرائيل

وفيات
وفيات الأحد 13 – 4 – 2025وفيات الجمعة 11-4-2025وفاة الحاج وائل سعيد الناصر (أبو وضاح)وفيات الخميس 10 – 4 – 2025وفيات الأربعاء 9 – 4 – 2025