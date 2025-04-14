الشيباني: تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات

وطنا اليوم _أعلن وزير الخارجية السوري للمرحلة الانتقالية أسعد الشيباني أنه تم اليوم تحقيق إنجازات عظيمة في دولة الإمارات.

وكتب الشيباني على منصة “إكس”: “‏بجهود فخامة الرئيس أحمد الشرع، تحققت اليوم إنجازات عظيمة في دولة الإمارات”.

وتابع: “تم تحقيق إنجازات خاصة في مجالات الاستثمار واستئناف حركة الطيران وتعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات”.

وكان الشرع قد وصل في وقت سابق اليوم إلى أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين وزير الخارجية عبدالله بن زايد آل نهيان وعدد من كبار المسؤولين.

واستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشرع والوفد المرافق له في قصر الشاطئ بأبو ظبي.