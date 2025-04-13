كاتس: غزة ستصبح أصغر وسيضطر المزيد من سكانها إلى الإخلاء

وطنا اليوم _قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن مساحة قطاع غزة ستصبح اصغر مع مواصلة الجيش احتلال المزيد من الأراضي وجعلها مناطق أمنية .

وذكر كاتس أن “عشرات بالمئة” من غزة، باتت “مناطق أمنية إسرائيلي

وأكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال محور موراج، الذي يفصل خان يونس عن رفح ويقطع قطاع غزة من الشرق إلى الغرب على مسافة 12 كيلومترًا، مما يجعل المنطقة الواقعة بين محور فيلادلفيا وموراج جزءًا من المنطقة الأمنية الإسرائيلية”.

واضاف ” كما يجري تعميق وتوسيع منطقة الحدود الشمالية في غزة كجزء من المنطقة الأمنية وحماية المستوطنات الإسرائيلية. وقد تم إجلاء مئات الآلاف من السكان من مناطق القتال، وأصبحت عشرات بالمائة من أراضي غزة جزءًا من المناطق الأمنية الإسرائيلية.

وتابع قائلا”قبل كل مناورة برية، وبعد إخلاء السكان، ينفذ للجيش عمليات قوية من البر والجو والبحر، مصحوبة بمعدات ثقيلة لكشف العبوات الناسفة وتدمير المباني المهددة – من أجل منح الجنود أقوى غطاء لأنشطتهم وحمايتهم.”

وبحسب كاتس قام ما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان واحتلال اراضي وقتل المواطنين بهدف ضغوط شديدة على حماس من أجل العودة إلى مخطط إطلاق سراح الرهائن”.

وقال ” كلما أصرت حماس على الرفض فإن نشاط الجيش سيتكثف – مع الاستمرار في إحباط نشطائها وتدمير بنيتها التحتية. وسوف تصبح غزة أصغر وأكثر عزلة، وسيضطر المزيد والمزيد من سكانها إلى النزوح من مناطق القتال.