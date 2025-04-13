البنك الأردني الكويتي يعلن عن الفرع الفائز للعام 2024 لمبادرة  (Customer Experience Leade)

وطنا اليوم_ بحضور الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي، تم تكريم موظفي فرع عبدون ومنحهم الجوائز والشهادات التقديرية، لمساهمتهم في تحقيق تجربة العملاء الرائعة لمتلقي الخدمة.

ويأتي هذا التكريم تقديراً لجهود موظفينا ودورهم في تطبيق رؤية البنك، كما ويعكس حرصه على إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتحسين تجربتهم المصرفية. ومن خلال نهجه الذي يُركّز على رضى العميل في المقام الأول، كما ويواصل البنك تطوير خدماته باستمرار لضمان أن تكون جميع التعاملات المصرفية مُخصّصة لتلبية متطلبات العملاء عبر مختلف قنواته المصرفية.