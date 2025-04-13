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أبو عبيدة: لن ننسى وقفة إخواننا في اليمن

منذ 43 ثانية
أبو عبيدة: لن ننسى وقفة إخواننا في اليمن

وطنا اليوم:أشاد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بالإسناد الذي تقدمه جماعة أنصار الله (الحوثي) للمقاومة في قطاع غزة، وقال إن “فلسطين وشعبها لن ينسوا وقفة إخواننا باليمن والعزيمة القادرة على زعزعة أمن الكيان إذا توفرت الإرادة”.
وأضاف أبو عبيدة، في تصريح له اليوم الأحد، “ما زال إخواننا باليمن يصرون على شل قلب الكيان الصهيوني وقوفا إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة، وذلك رغم دفعهم ضريبة باهظة جراء الوفاء لفلسطين”.
ويأتي تصريح أبو عبيدة بالتزامن مع تأكيد وسائل إعلام إسرائيلية وقوع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.
وأضاف جيش الاحتلال أنه رصد صاروخا أُطلق من اليمن، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ محاولة لاعتراضه ويجري فحص النتائج.

إسناد للمقاومة
ومنذ حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، يقدم الحوثيون إسنادا للمقاومة يتمثل من ناحية في إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، ومن ناحية أخرى باستهداف سفن إسرائيل وحلفائها في البحر الأحمر.
وبدأت القوات الأميركية في توجيه ضربات شبه يومية للحوثيين منذ 15 مارس/آذار، في محاولة لوضع حد للتهديد الذي يشكلونه على ملاحة السفن المدنية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليها تماما”.
غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.


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