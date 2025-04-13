ريال مدريد يُصالح جماهيره بـ فوز متواضع

وطنا اليوم:حقق فريق ريال مدريد فوزا متواضعا خارج أرضه على ألافيش 1-0 اليوم الأحد في المرحلة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجّل الفرنسي كامافينغا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة والثلاثين والذي حافظ عليه حامل لقب الليغا حتى النهاية.

وشهدت المباراة طرد كل من الفرنسي كيليان مبابي (38) من طرف ريال مدريد ومانو سانشيز مدافع ألافيش (70).

وأنهى ريال مدريد سلسلة من ثلاث مباريات دون انتصار في جميع المسابقات آخرها الخسارة من آرسنال 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في الوصافة بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر بينما توقف رصيد الخاسر عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.