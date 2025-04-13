القسام توقع بقوة للاحتلال وصافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بإسرائيل

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أوقعت بقوة إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في نحو 300 مدينة وبلدة في إسرائيل.

وقالت القسام إن مجاهديها “فجروا منزلا مفخخا بقوة صهيونية تسللت لمنطقة أبو الروس شرق رفح وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وبالتوازي مع ذلك دوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة بإسرائيل، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها دوت في نحو 300 مدينة وبلدة إسرائيل وتسبب ذلك في حالات هلع أثناء تدافع السكان لدخول الملاجئ،.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن، مؤكدا أنه جرت محاولة لاعتراضهما وإنه يفحص النتائج.

ولاحقا عاد الجيش الإسرائيلي فأكد أنه جرى إطلاق صاروخ واحد من اليمن وتم اعتراضه بنجاح.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق صاروخ باليستي واحد من اليمن، مشيرة إلى أنه تم اعتراضه خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سمع دوي انفجارات في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستئناف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي، بعد إغلاقه أمام عمليات الإقلاع والهبوط إثر تفعيل صفارات الإنذار.

وبدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في منطقتي تل أبيب والقدس للتحذير من إطلاق صاروخ من اليمن.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تمشط المنطقة بحثا عن مواقع سقوط صاروخ محتمل، ودعت السكان إلى البقاء في المناطق المحمية.

وأفادت مصادر بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وفي الأثناء نشرت منصات محلية تبث من القدس المحتلة قبل قليل، مشاهد توثق إطلاق صفارات الإنذار من بلدات وأحياء القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن نحو وسط إسرائيل.

اعتراضات بمحيط غزة

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة رعيم، الواقعة بمحاذاة القطاع، من دون وقوع إصابات.

ومساء أمس السبت، تحدث الجيش الإسرائيلي، عن اعتراض صاروخ قال إنه أُطلق من قطاع غزة نحو مستوطنات مجاورة للقطاع.

وسبق ذلك، اعتراض 3 صواريخ أخرى أطلقت من القطاع، وفق بيان للجيش.

ووقتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من خان يونس جنوبي القطاع تجاه مستوطنات نير إسحاق وصوفا وحوليت المحاذية لغزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها استهدفت مستوطنة نير إسحاق بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 مليمترا.