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الأردن يدين بأشد العبارات قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة

منذ دقيقة واحدة
الأردن يدين بأشد العبارات قصف إسرائيل المستشفى المعمداني بغزة

وطنا اليوم:أدان الأردن، الأحد، بأشدّ العبارات، قصف إسرائيل المستشفى المعمداني في مدينة غزة، وإخراجه بالكامل عن الخدمة؛
واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، أن قصف إسرائيل المستشفى المعمداني، خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
‏وأكّد السفير القضاة، رفض الأردن المطلق وإدانته مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الاستهداف المُمنهَج للمدنيين والأعيان المدنية في غزة، وتدمير المرافق الحيوية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين، واستخدام إسرائيل الجوع والحصار سلاحين لدفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري، مُحذّرًا من عواقب الانتهاكات الإسرائيلية، وتبعاتها على أمن واستقرار المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة المسؤولين عنها.


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