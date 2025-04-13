الملك يفتتح نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره بجهاز الأمن العام، واعتزازه بجهود منتسبيه في الحفاظ على أمن الوطن ودعم سيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء جلالته بمدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وعدد من مديري الإدارات والقادة في المديرية، وذلك بمقر النادي الجديد لضباط الأمن العام بمنطقة غمدان، الذي افتتحه جلالة الملك، اليوم الأحد.

واستمع جلالة الملك، خلال اللقاء، إلى إيجازات عن عمل إدارات ووحدات الأمن العام وخططها للتطوير والتحديث.

وأكد جلالته أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام من خلال خطط متكاملة لجميع المديريات والدوائر.

بدوره، أكد اللواء المعايطة مضي جهاز الأمن العام بالتطوير والتحديث والبناء لمواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الأمنية والإنسانية والقيام بالواجبات على أكمل وجه بكفاءة واحترافية، وإنفاذ القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز، مشيرا إلى أن افتتاح النادي يأتي في إطار السعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبي الأمن العام.

وفي مقر نادي الضباط الجديد، استمع جلالته إلى شرح قدمه مدير الأمن العام عن النادي وما يقدمه من خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للضباط العاملين والمتقاعدين وعائلاتهم.

والنادي الجديد هو رابع نادٍ للأمن العام، وأقيم على مساحة 16 دونما، ويضم غرفا فندقية وقاعات للندوات وورشات العمل والاحتفالات، إضافة إلى مرافق رياضية.

وفي باحة مقر النادي، اطلع جلالته على مركبات حديثة مزودة بأحدث التقنيات، جرى تعديلها بحسب مقتضيات وضرورات العمل وأدخلت للخدمة الأمنية والاستخبارية والاستجابة للحالات الطارئة، إضافة إلى دراجات للإطفاء والإسعاف.