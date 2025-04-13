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الشرع يجري زيارته الأولى إلى الإمارات برفقة وزير خارجيته

منذ 29 ثانية
الشرع يجري زيارته الأولى إلى الإمارات برفقة وزير خارجيته

وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات في ثاني زيارة له لدولة خليجية منذ توليه الرئاسة.
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” الأحد، رافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.
وذكرت الوكالة: “رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وصلا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين”.
ووصل الشرع والوفد المرافق له إلى مطار البطين في الإمارات ، وكان في استقباله وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان .


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