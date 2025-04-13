التضخم في الأردن يسجل 2.02% خلال الربع الأول من 2025

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2024، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 2.02% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024.

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 112.43 مقابل 110.61 لنفس الشهر من عام 2024، وبلغ الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2025 ما مقداره 112.43 مقابل 112.36 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 ما مقداره 112.34 مقابل 110.12 لنفس الفترة من عام 2024.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 20.51%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.56%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 5.34%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 5.27%، و”الشاي والبن والكاكاو” بنسبة 4.58%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة (5.49%)، و”الأدوات المنزلية” بنسبة (3.09%)، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (2.75%)، و “الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة (1.81%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آذار من عام 2025 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام مجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 3.58%، و”الفواكة والمكسرات” بنسبة 3.44%، و”الملابس” بنسبة 1.95%، و”الأحذية” بنسبة 1.58%، و”الأسماك ومنتجات البحر” بنسبة 0.94%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مع نفس الفترة من عام 2024، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 17.98%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 12.68%، و”اللحوم والدواجن” بنسبة 6.56%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 5.33%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 5.14%.