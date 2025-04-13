الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية

وطنا اليوم:استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، السفير العراقي لدى المملكة عمر احمد كريم البرزنجي، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بخاصة البرلمانية منها.

وأكد الصفدي والسفير العراقي أن الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية، وأن ما يجمع البلدين من تاريخ وروابط متينة واجب أن نبني عليه بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال رئيس مجلس النواب إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يحرص دوماً على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الأشقاء في العراق، مؤكداً أهمية التنسيق البرلماني المشترك خدمة لقضايا البلدين وقضايا أمتنا الرئيسية.

وقال الصفدي إن جلالة الملك عبر بوضوح وثبات في أكثر من موقف بأن الأردن ينظر بأهمية إلى دور العراق المحوري في المنطقة، ولدينا حرص في مختلف مؤسسات وسلطات الدولة على علاقات متينة مع العراق الشقيق، الأمر الذي يستدعي جهوداً متبادلة ومتواصلة للبحث دوماً عما يجمعنا من مشتركات كثيرة.

فيما أكد السفير العراقي على أهمية تعزيز التعاون المشترك بخاصة في الشأن البرلماني، وتعزيز مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي والتعليمي المشترك.

وقال السفير البرزنجي إن علاقات البلدين قوية ومتينة ونعتبر الأردن السد المنيع والقوي للعراق ولا نعطي الفرصة لكل من يحاول أن يعكر هذه العلاقة ويؤخر من تقدمها وتطويرها بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أن المواقف بين البلدين كانت دائماً ثابتة وخصوصاً في منع التدخلات الخارجية في شؤونهما بخاصة خلال فترة الحرب على تنظيم داعش الارهابي وكافة المخاطر التي واجهت حدود البلدين.