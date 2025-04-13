إعلان الفائزين في مسابقة مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي، ومشاريع المرور لعام 2024

وطنا اليوم:أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، أسماء الفائزين في مسابقة مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي، ومشاريع المرور لعام 2024، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد ومندوب أمين عمان المدير التنفيذي للنقل ومشاريع البنية التحتية المهندس رياض الخرابشة، ومندوب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي ورئيس وأعضاء لجنة الجائزة.

وقال الوزير محافظة إن المسابقة تعتبر واحدةً من أجمل وأرقى صور التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة الأردنية الرسمية ممثلةً بالوزارات والمؤسسات العامة، والجامعات والكليات، ومؤسسات المجتمع المدني ممثلةً بنقابة المهندسين الأردنيين، مشيراً إلى أن هذا التكامل الذي نسعى إليه ونصبو إلى تحقيقه باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التطور المنشود.

ولفت محافظة إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز طلبة كليات الهندسة للارتقاء ورفع مستوى المنافسة ما بين الأفكار الابداعية الخلاقة لمشاريع التخرج الهندسية المختلفة، وتقديم حلول هندسية تسهم في تطوير مجتمعنا، مبيناً أن مؤسسات التعليم العالي الأردنية تعتبر بيوتاً للخبرة بما تحتضنه من أعضاء هيئة تدريس متميزين في مختلف البرامج والتخصصات، والقادرين على إكساب طلبتهم مهارات عملية تمكنهم من الالتحاق بأسواق العمل المحلية والاقليمية والدولية.

وأضاف أن الجامعات الأردنية تحتضن عدداً كبيراً من الطلبة المتميزين الذين يمتلكون مهارات وقدرات تحتاج فقط إلى صقل مثل مشاريع التخرج القابلة للتطبيق على أرض الواقع، والاستفادة من الحلول التي تقدمها هذه المشاريع، والتي تسهم في تطور المجتمعات الإنسانية، قائلاً إن مشروع التخرج الجامعي هو عبارة عن عملية بحثية يقوم بها الطلبة في نهاية مسارهم الأكاديمي للحصول على الدرجة الجامعية، وخاصةً درجة البكالوريوس، ويتعين عليهم تنفيذ مشروع تخرج يعكس مدى استيعابهم وتطبيقهم للمفاهيم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم الجامعية في تخصصاتهم المختلفة.

من جانبه، قال نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، إن نقابة المهندسين تلعب اليوم دوراً وطنياً في التنمية ودوراً إقليمياً في الإغاثة والمساعدة الإنسانية، وهذا ما كان ليكن لولا مكانة وكفاءة المهندس الأردني المشهود لها عربياً ودولياً، مشيراً إلى أن هذا الدور يمتد ويستدام ويستمر بقدرات المهندسين واجتهادهم وإصرارهم على صناعة التميز.

وأضاف المهندس مسعد أننا نقف اليوم أمام كوكبة من شبابنا المهندسين والمهندسات، ممن قرروا أن لا يكون مشروع تخرجهم مجرد عبور أكاديمي نحو الشهادة، بل اختاروه ليكون منصة انطلاق نحو الابتكار، وأداة تعبير عن رؤيتهم لمستقبل الأردن العلمي والصناعي والتكنولوجي، لافتاً إلى أن ذلك هو جوهر مسابقات النقابة السنوية الذي يركز على أن يجعل من مشروع التخرج لحظة ميلاد حقيقية لمهندس ريادي، لا موظف فقط؛ بل صانع تغيير، وشريك في التنمية الوطنية المستدامة.

وأشار إن هذه المسابقة ليست مجرد فعالية، بل هي رؤية وطنية شمولية تقوم على التكامل بين أطراف مثلث التطوير من الجامعات، والنقابة، ومؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية، وبالتالي فإن التشبيك الذي نسعى إليه ليس خياراً تنظيمياً، بل هو واجب وطني، هدفه إنتاج جيل من المهندسين القادرين على أن يكونوا رواداً في مجتمعاتهم، لا مجرد متلقين للوظائف، بل خالقين لها، عبر ريادة حقيقية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة.

وقدم المدير التنفيذي للنقل ومشاريع البنية التحتية المهندس رياض الخرابشة، نبذةً عن المشاريع التي تقوم عليها أمانة عمان الكبرى، خاصةً فيما يتعلق بموضوعات النقل والمرور باعتبارها تحد أساسي في العاصمة عمان، مبيناً أن التعاون مع نقابة المهندسين في ذلك المجال جاء في موعده، ومؤكداً على ضرورة التزام المهندسين ببناء المعارف والممارسات من خلال التعاطي مع الأمثلة الحقيقية.

وقال مدير دائرة التنمية الصناعية في غرفة صناعة عمان المهندس فضل اللبدي، إن القطاع الصناعي يعتز بمساهمته بربع الناتج المحلي الاجمالي من خلال ما يزيد عن 16 ألف منشأة صناعية تجاوزت صادراتها العام الماضي 8 مليار دينار أردني، مبيناً أن المهندس الأردني يشكل عنصراً رئيسياً وفاعلاً في بناء وتطوير منظومة الانتاج الصناعي في الأردن، كما أن شراكة النقابة مع غرفة الصناعة شراكة مثمرة شملت مختلف مجالات التطوير الهندسي والصناعي.

وقال رئيس لجنة الجائزة الدكتور محمد غيث، إن تشكيل لجنة الجائزة جاء في إطار تشجيع الجامعات على تنفيذ مشاريع التخرج في التخصصات الهندسية المختلفة بما يوائم ويقدم الحلول للمشكلات الهندسية في خدمة المجتمع المحلي، وتحفيز الابداع والابتكار والريادة، مبيناً أن أكثر من 58 مشروعاً هندسياً تقدم للجائزة منها 19 مشروعاً في الهندسة الكهربائية، و10 مشاريع في الهندسة الميكانيكية، و10 مشاريع في الهندسة المدنية و17 مشروعا في الهندسة الكيميائية، حيث تم تنفيذ 6 مشاريع منها بالتعاون مع القطاع الصناعي، و4 مشاريع تقدم حلولاً عملية في هندسة المرور.

وأضاف أن المشاريع المتقدمة تميزت بمعالجتها موضوعات ومشكلات هندسية تعتبر من أولويات الأردن في مجالات الطاقة والمياه والبيئة والمرور والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وتم في نهاية الحفل، تكريم الفائزين في مسابقة مشاريع التخرج النقابية والمشاريع المنفذة في القطاع الصناعي، ومشاريع المرور لعام 2024.