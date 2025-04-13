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السيسي يصل الدوحة في جولة خليجية

منذ 32 ثانية
السيسي يصل الدوحة في جولة خليجية

وطنا اليوم:قالت الرئاسة المصرية إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولته الخليجية، وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولي”.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيان أن السيسي سيبحث مع أمير قطر سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن السيسي سيلتقي أيصا خلال الزيارة بممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقصادي بين البلدين.
وأكد أن السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت حيث يلتقي مع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وتتوسط مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.


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