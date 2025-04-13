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أمين عمان: لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي

منذ 38 ثانية
أمين عمان: لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي

وطنا اليوم:أكد أمين عمان يوسف الشواربة، الأحد، أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن.
وقال الشواربة إن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
وأشار الأمين إلى أن مشروع القانون الجديد يعالج اختلالات جوهرية للتسهيل على المواطنين.
ونفى الشواربة ما يتم تداوله من معلومات عن مشروع القانون الجديد، مؤكدا أنه غير دقيق ومخالف لما ورد فيه.
وبين أن القانون الجديد يشمل حوافز وإعفاءات يُنص عليها لأول مرة.
وفي اجتماع سابق، أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاء بإعداد من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يكون له أثر على ارتفاع ضريبة الأبنية والأراضي.
وتابع المصري في اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاثنين، بحضور جميع الأطراف المعنية، أن مشروع القانون يهدف إلى أن يكون تشكيل اللجان أكثر حوكمة من القانون السابق، وأن تمثّل جميع القطاعات في اللجان


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