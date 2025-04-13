العموش يحذر النواب من إقرار قانون الأبنية

وطنا اليوم:وجّه الوزير الأسبق الدكتور بسام العموش رسالة مباشرة إلى أعضاء مجلس النواب، دعاهم فيها إلى تدقيق بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، محذرًا من أن إقراره بصيغته الحالية قائلا: “سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر”، بسبب العبء الضريبي الكبير الذي يفرضه على المواطنين.

وقال العموش: “تخيل أن يُقدّر بيتك بـ100 ألف دينار، هذا يعني أنك ستدفع ألف دينار سنويًا كضريبة، في حين يُعفى المستأجر منها”، متسائلًا بحدة: “هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونستأجر؟”.

وأضاف: “نرجو أن يفكروا لنا لا علينا”، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريع وعدم تمريره دون دراسة دقيقة لتأثيراته على المواطنين.

وتأتي تصريحات العموش وسط توقعات بجدل واسع داخل البرلمان وفي الشارع الأردني، خاصة وأن القانون يُعد أحد أول مشاريع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان، التي تتبنى نهجًا إصلاحيًا ماليًا يركز على تعزيز الإيرادات العامة.