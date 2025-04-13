السعودية تعلن عن ترتيبات وإجراءات تنظيمية وأمنية جديدة لموسم الحج

وطنا اليوم:أقرتْ وزارة الداخلية السعودية، السبت، عدداً من الترتيبات والإجراءات استعداداً لموسم حج هذا العام 1446هـ، من ضمنها عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي أنواع التأشيرات كافة، باستثناء الحاصلين على «تأشيرة الحج»، وذلك اعتباراً من 29 أبريل (نيسان) الحالي.

وأوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية أن هذه الإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة حجاج بيت الله الحرام وأدائهم الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة، حيث نصت الترتيبات أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة هو يوم الأحد 13 أبريل الحالي، على أن يكون آخر موعد لمغادرة المعتمرين يوم الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.

وأشارت الوزارة إلى أن المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة سيتعين عليهم ابتداءً من يوم الأربعاء 23 أبريل الحالي الحصول على تصاريح بذلك من الجهات المعنية، مع منع دخول المقيمين غير الحاصلين على التصاريح النظامية إلى العاصمة المقدسة وإعادتهم من حيث أتوا.

وبينت الداخلية السعودية أن تصاريح الدخول إلى مدينة مكة المكرمة تشمل المقيمين الحاصلين على تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو من يحمل هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو من لديهم تصاريح حج، مشيرة إلى أن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم».

كما قررت الداخلية السعودية إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى، بدءاً من يوم الثلاثاء 29 أبريل حتى يوم الاثنين 10 يونيو (حزيران) المقبل.

ودعت وزارة الداخلية إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.