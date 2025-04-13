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عشرات المستوطنين برفقة حاخامات يهود اقتحموا ساحات المسجد الأقصى

منذ 26 ثانية
عشرات المستوطنين برفقة حاخامات يهود اقتحموا ساحات المسجد الأقصى

وطنا اليوم:اقتحم مستوطنون يهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين برفقة حاخامات يهود اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحجة الأعياد اليهودية.
من جهتها، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في مدينة القدس المحتلة وبلدتها القديمة ومحيط الأقصى عشية حلول عيد الفصح حسب “التقويم العبري”.


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