أورنج الأردن تقدم عروضاً وخصومات لمتقاعدي الضمان على الأجهزة والخدمات

وطنا اليوم:انطلاقاً من شعار أورنج الأردن “دايماً معاك” الذي من خلاله تحرص على أن تكون مع كل فرد من أفراد مجتمعها المحلي، أعلنت الشركة عن إطلاق عروض وخصومات حصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي على نطاق واسع من الأجهزة والخدمات.

وبموجب هذه العروض، ستتيح أورنج الأردن لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الفرصة للاستفادة من خصومات مميزة وحصرية على خدمات الانترنت المنزلي وأجهزة الخلوي وعروض الخطوط المدفوعة لاحقاً.

وتقدم أورنج الأردن هذه العروض بصورة مستقلة أو ضمن حزم تتضمن دفعات شهرية تشمل خصومات على الأجهزة اللوحية والتلفزيون والهواتف الذكية، وأجهزة البلاي ستيشن مع إمكانية التقسيط لمدة 24 شهراً.

ويمكن للمستفيدين الحصول على هذه العروض من خلال معارض أورنج الأردن حيث سيتم خصم الدفعات المستحقة من رواتبهم الشهرية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تصب في الشراكة الممتدة بين أورنج الأردن ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتي يسعى الطرفان من خلالها إلى تعزيز وصول جميع الأعضاء إلى خدمات وحلول أورنج الرقمية.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة أحد معارضنا.