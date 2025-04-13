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قرار حكومي برفع منع تصدير القمح والطحين والبقوليات

منذ 42 ثانية
قرار حكومي برفع منع تصدير القمح والطحين والبقوليات

وطنا اليوم:قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع.
ووفقاً للقرار رقم 41 لسنة 2025، شملت السلع التي رُفع منع التصدير وإعادته عنها، القمح، الطحين السميد البقوليات الجافة التالية (حمص، عدس، فول)، الحليب المجفف، فيما تم الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير مواد الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل، زيت الصويا).
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، إن قرار الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع، اتخذ قبيل شهر رمضان بهدف المحافظة على المخزون بنحو آمن واستراتيجي، وللحفاظ على توازنات السوق السعرية من حيث العرض والطلب.
وأوضح البرماوي أن قرار رفع المنع عن بعض السلع، جاء بسبب وجود مخزون استراتيجي آمن منها، وبهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتصديرها وإعادة تصديرها.


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