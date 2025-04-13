جامعة فيلادلفيا تُعزز معايير ضمان الجودة بمشاركتها الفاعلة في دورة مُقيِّم جودة معتمد

وطنا اليوم:في إطار التزامها الراسخ بتطوير جودة التعليم العالي وتعزيز معايير الاعتماد الأكاديمي، شاركت جامعة فيلادلفيا في دورة تدريبية متخصصة بعنوان “مُقيِّم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي”، والتي نظمتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وشارك في الدورة التدريبية كل من عميد كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا الدكتور محمد الصمادي، والدكتورة نور بطارسة، والمدرسة خديجة العبروني.

وهدفت الدورة التدريبية التي استمرت على مدار يومين إلى تعزيز فهم المشاركين لمعايير ضمان الجودة المستخدمة في مؤسسات التعليم العالي الأـردنية، بالإضافة إلى تمكينهم من أداء دور المُقيِّم بكفاءة واحترافية ضمن منظومة ضمان الجودة الخاصة بهيئة الاعتماد على المستوى المؤسسي والكليات والبرامج.

وتضمنت الدورة مجموعة من المحاضرات التفاعلية، والنقاشات، والتطبيقات العملية التي تناولت أبرز التحديات والتطورات في مجال جودة مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب استعراض عدد من الممارسات الناجحة والمثالية في هذا الإطار.

وأكد عميد الكلية الصمادي أن مشاركة الجامعة في هذه الدورة تأتي انسجامًا مع رؤيتها في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز الأكاديمي، مشيرًا إلى أن الدورة وفّرت فرصة قيّمة لتعزيز فهم المشاركين لمعايير ضمان الجودة وتطوير قدراتهم كمقيمين معتمدين ضمن منظومة الاعتماد الوطنية.

وأضاف الصمادي أن الجودة تمثل ركيزة أساسية في تطوير مؤسسات التعليم العالي، وأن الاستثمار في تدريب الكوادر الأكاديمية والإدارية يُعد خطوة محورية نحو تحقيق أداء مؤسسي متقدم يواكب المتغيرات ويعزز من تنافسية الجامعة محليًا وإقليميًا.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود جامعة فيلادلفيا المستمرة في تطوير الكفاءات الأكاديمية والإدارية، وتعزيز التطوير المهني لمنسوبيها، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي في المملكة. كما تعكس حرص الجامعة على التفاعل الإيجابي مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ معايير ضمان الجودة والتميز المؤسسي في قطاع التعليم العالي.