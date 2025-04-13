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الأردن يستورد 306 آلاف جهاز خلوي بقيمة 38.6 مليون دينار خلال الربع الأول

منذ 17 ثانية
الأردن يستورد 306 آلاف جهاز خلوي بقيمة 38.6 مليون دينار خلال الربع الأول

وطنا اليوم:استورد الأردن 306 آلاف جهاز خلوي بقيمة 38.6 مليون دينار خلال الربع الأول العام الحالي، وفق رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش.
وقال علوش إن المستوردات للربع الأول من العام الحالي كانت قريبة من مستويات الربع الأول من عام 2024 من حيث القيمة والبالغة 38.4 مليون دينار، لكنّ عدد الأجهزة وصل إلى 450 ألف جهاز.
ووفق علوش فإن أسعار الأجهزة الخلوية شهدت ارتفاعًا عالميًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ متوسط سعر الجهاز الخلوي في الولايات المتحدة الأميركية نحو 830 دولارًا، فيما سجل في كوريا الجنوبية حوالي 900 دولار، وفي الصين بلغ المتوسط 560 دولارًا.
ونوّه إلى أن هذا التفاوت في متوسط الأسعار بين هذه الأسواق يعود إلى اختلاف الطلب على فئات الأجهزة؛ إذ تستحوذ الأجهزة مرتفعة السعر على النسبة الكبرى من مبيعات السوق الكورية والأميركية، مقابل انتشار أكبر للأجهزة الاقتصادية والمتوسطة في السوق الصينية.


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