الأحوال تلغي الحضور الشخصي لطلب الشهادات المسجلة مسبقًا

وطنا اليوم:قرر مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، وقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات الحيوية المسجلة مسبقًا وهي: (شهادات الزواج، الطلاق، الولادة، الوفاة، القيد العائلي، القيد الفردي) في جميع مكاتب الدائرة، اعتباراً من الأول من أيار المقبل.

وأضاف الطيب اليوم الأحد، أنه تم التعميم على جميع مكاتب الدائرة في المركز الرئيسي والمحافظات بوقف طلبات الحضور الشخصي لإصدار الشهادات المسجلة مسبقًا، والتحول إلى طلبها إلكترونياً حصرياً.

واضح أنه يمكن للمواطنين الحصول على هذه الشهادات رقمياً من خلال تطبيق “سند”، وذلك بالدخول إلى خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات عبر التطبيق، واختيار خدمة “الشهادات الرقمية”، ثم تحديد نوع الشهادة المطلوبة واسم المستفيد ولغة الإصدار (عربي أو إنجليزي)، وبعد ذلك تقديم الطلب ودفع الرسوم إلكترونياً.

وتابع ان هذه الخدمة تتيح للمواطنين الأردنيين إمكانية استلام الشهادات إلكترونيًا بصيغة (PDF) عبر تطبيق “سند”، حيث يمكنهم استعراض الشهادة من قائمة “طلباتي”، كما تحتوي الشهادة على رمز (QR) للتحقق من صحتها.

كما يمكن التقدم بطلب الحصول على الشهادات المسجلة مسبقاً عبر الرابط الإلكتروني لخدمات الدائرة على موقعها الإلكتروني (https://eservices.cspd.gov.jo)، واستلامها عبر البريد الأردني دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية لمكاتب الدائرة.

وأشار إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تسير قدماً في تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام، بما يتوافق مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين أُطلقتا مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

وقال الطيب إن هذه الخطوة تُسهِّل وصول الخدمات للمواطنين، حيث تمكنهم من الحصول على وثائقهم في أي وقت وبسرعة، عبر الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي تُيسر عملية إصدار الوثائق بكل يسر وسهولة، مضيفاً أن الدائرة تتجه إلى تقديم خدماتها إلكترونياً بالكامل مع نهاية العام، مما سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير وقت المواطنين وجهدهم في الحصول على وثائقهم، وتحسين الأداء الخدمي للدائرة، ورفع كفاءتها، فضلاً عن تقليل الازدحام وتخفيف العبء عن مكاتب الأحوال المدنية، مؤكدًا أن الدائرة لن تدخر أي جهد في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم.