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الاحتلال يرتكب جريمة جديدة .. قصف اقسام بالمستشفى المعمداني في غزة ويهدد بتدميره

منذ 29 ثانية
الاحتلال يرتكب جريمة جديدة .. قصف اقسام بالمستشفى المعمداني في غزة ويهدد بتدميره

وطنا اليوم _استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين مبنى الاستقبال والطوارئ في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، فجر الأحد.

 

وفي التفاصيل، أشارت الانباء الى أن المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” شهد حالة من الهلع والذعر لدى المرضى، بعد ورود إنذار بإخلاء المستشفى تمهيداً لقصفه، وتوجه المرضى إلى الشوارع، حيث يحدق خطر الموت بالعشرات منهم، إثر خروجهم عن أجهزة التنفس والرعاية.

 

وأصيب عشرات المرضى في المستشفى بعد القصف.

 

كما أفادت مصادر صحفية بأن مستشفى المعمداني خرج عن الخدمة إثر القصف الإسرائيلي الذي تعرض له، موضحا أن مبنى الإسعاف قد دمر، كما لحقت أضرار كبيرة بأقسام الاستقبال والمختبر والصيدلة.


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