الاحتلال يعلن رسمياً ضم رفح إلى (المنطقة الأمنية)

وطنا اليوم_قال وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه يعلن رسميًا ضم المنطقة الواقعة بين محور موراج ومحور فيلادلفيا (داخل مدينة رفح بأكملها) إلى المنطقة الأمنية.

وكان جيش الاحتلال أعلن يوم السبت، أنه أتم حصار منطقة رفح بالكامل، بعدما أنهى السيطرة كليا على محور موراج.

وقال الجيش في بيان إنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أكملت قوات الفرقة 36 الإسرائيلية إنشاء محور موراج الذي يفصل بين لوائي رفح وخان يونس”.

وأضاف: “خلال العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية على مدار الأسبوع ونصف الأسبوع الماضي، تمكنت من القضاء على عشرات المسلحين، وتدمير العديد من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية لحركة حماس. كما أتمت القوات الإسرائيلية محاصرة مدينة رفح بالكامل”.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، توغلت قوات جيش الاحتلال عميقاً في قطاع غزة. وتقدمت القوات بمساعدة سلاح الجو ونيران المدفعية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وتركزت معظم عمليات التقدم في مناطق رفح ومحور موراج جنوب قطاع غزة، ومحور نتساريم وبيت لاهيا وبيت حانون شمال قطاع غزة، وبحسب تقديرات مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، فإن جيش الاحتلال يقترب من السيطرة على 30% من قطاع غزة، في محاولة للضغط على قيادة حماس التي تختبئ في الأنفاق.

وحسب المصدر، إذا لم تحقق حماس تقدماً في عملية التفاوض في المستقبل المنظور، فإن الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على 50% من قطاع غزة، بما في ذلك مدينة أخرى، رفح، وإجلاء عدد أكبر بكثير من السكان الفلسطينيين إلى مناطق إنسانية جديدة.

أهداف السيطرة

ونشر موقع “واللا” العبري، أهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي من السيطرة على مدينة رفح وإنشاء محور موراج “فيلادلفيا 2”:

1. فصل جزءً جغرافيً عن سيطرة حماس وتحفيز تفريغ رفح من السكان الفلسطينيين.

2. تقليص مساحة قطاع غزة.

3. منع التهريب من مصر وإلغاء استخدام معبر رفح في المستقبل.

4. يسهّل على الجيش الإسرائيلي البحث عن الأنفاق.

5. ورقة إضافية في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى.

6. تمهّيد الطريق للتقدّم نحو الخطوة الكبيرة التالية في القطاع إذا وافق المستوى السياسي.