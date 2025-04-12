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سوريا… ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون داخل مرفأ اللاذقية

منذ 20 ثانية
سوريا… ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون داخل مرفأ اللاذقية

وطنا اليوم_أعلن فرع مكافحة المخدّرات بإدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم السبت.

وذكر الفرع أن الحبوب كانت مخبأة في مستودعات داخل مرفأ اللاذقية وتعود ملكيتها للفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري السابق.

كان الكبتاغون أحد مصادر التمويل للنظام بشار الأسد، إذ ضخ هذه الصناعة المليارات خلال الحرب التي استمرّت 11 عاماً.

مع الإشارة إلى أن الفرقة الرابعة كان يقودها شقيق الرئيس المخلوع ماهر الأسد، والتي كانت المسؤولة عن إدارة إنتاج الكبتاغون في سوريا وتصديره.

 


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