شراكة استراتيجية بين المدن الصناعية الاردنية وصندوق الإيداع والتدبير المغربي

وطنا اليوم_وقعت اليوم مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة إستراتيجية بين شركة المدن الصناعية الاردنية وصندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية لتعزيز العلاقات التقنية والعملية بشكل يساهم في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة من أجل التمكين والنهوض بالإقتصاد في كلا البلدين.

ووقع الاتفاقية اليوم بحضور السفير المغربي في الاردن الدكتور فؤاد خريف السيد عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية والسيد خالد سفير مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي بحضور مسؤولين من الجانبين وذلك في إطار زيارة وفد صندوق الإيداع والتدبير المغربي للأردن للاطلاع على تجربة عدد من المؤسسات الاردنية في مقدمتها المدن الصناعية الاردنية.

وتؤسس مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك منها المؤسساتية، الإستثمارية، التدريبية، والتقنية، والتطويرية، والحكامة المؤسسية وآلية تقييم وإتخاذ القرارات.

وأشار مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد إلى عمق العلاقات الاردنية المغربية والتي أرسى دعائمها قيادة كلا البلدين من خلال الزيارات ولجان العمل المشتركة في كافة المجالات وفي مقدمتها الاقتصادي.

ووضع السيد جويعد الوفد الضيف بصورة النهضة الشاملة التي حققتها المدن الصناعية الاردنية على مدار أربعين عاما تمكنت من خلالها أن تكون الحاضن الأكبر للاستثمارات الصناعية في الاردن واسهاماتها المتميزة في تشغيل الأيدي العاملة الاردنية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه قال السيد خالد سفير مدير عام صندوق الإيداع والتدبير المغربي أن هذه الزيارة تندرج ضمن التفعيل العملي لشراكة استراتيجية قائمة على ركائز وأسس راسخة، تعكس عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وتسعى إلى إرساء نموذج متقدم للتعاون التقني والمؤسساتي بما يحقق مصالح الطرفين المشتركة.

وأشار سفير إلى برنامج المغرب في إطلاق مخطط “إقلاع” وتوقيع الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في 2009 ومخطط تسريع التنمية الصناعية في 2014 كخطة تنموية تحفيزية تكميلية مضيفا أن الصندوق

إنخرط في تطوير القطاعات الإقتصادية الحيوية ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للمملكة المغربية حيث قام بإنشاء 25 منطقة نشاط تضم مناطق صناعية ومناطق تسريع صناعية وأقطاب فلاحية ومناطق سياحية وكذلك فضاءات حرة والتي بفضلها تم خلق حوالي 120.000 وظيفة والبدء بمجالات إنتاجية في صناعة السيارات ومجال صناعة الطائرات.

وأوضح سفير ان هذه الاتفاقية تعد خطوة جوهرية في سبيل تعزيز التكامل وترسيخ روابط التعاون، الأمر الذي سيسهم في إنجاح المشاريع المشتركة وتطوير القدرات المؤسساتية وتحقيق الأهداف والتطلعات المستقبلية، بما يخدم التنمية الإقتصادية والإجتماعية والبشرية في البلدين الشقيقين.

ووفقا لمذكرة التفاهم سيقوم الطرفين بتشجيع تبادل المعلومات والخبرات وإعداد الإستشارات من أجل إنجاز دراسات ومشاريع مشتركة ومتوافق عليها. كما سيقوم الطرفان بالتنسيق وإعداد دراسات ميدانية لتحقيق التحوّل الرقمي في عملياتهما لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية والمساهمة في تسريع التحول نحو الجيل القادم

إضافة الى التعاون في تنظيم فعاليات وورش عمل ولقاءات للتنسيق وتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات المصالح المشتركة من خلال المنتديات المحلية والدولية و توحيد الجهود والتنسيق بهدف تنمية الصناعة وتعزيز التكامل بين البلدين في هذا المجال.

وكان الوفد الضيف بدأ زيارته للمدن الصناعية الاردنية بزيارة ميدانية لمدينة مادبا الصناعية استمع خلالها لإيجاز عن المدينة وحركة الاستثمار فيها قدمه مساعد مدير عام المدن الصناعية معتز نمروقة بحضور مدير المدينة يوسف ابو مطر كما زار الوفد الضيف مصنع التراث والخبرة والذي يعد أحد النماذج المتميزة للصناعة الاردنية في مدينة مادبا الصناعية.