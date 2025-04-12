على مدى 25 مجلساً.. الدويري والقروم يحققان أعلى الأصوات في تاريخ انتخابات نقابة المقاولين

وطنا اليوم _سجّلت انتخابات نقابة المقاولين الأردنيين، التي أُجريت أمس الجمعة، إنجازاً غير مسبوق بتحقيق نقيب المقاولين فؤاد الدويري وعضو مجلس النقابة الدكتور أنس فيصل القروم أعلى الأصوات في تاريخ النقابة على مستوى منصبي النقيب وعضو المجلس.

حيث فاز السيد فؤاد الدويري، بمنصب نقيب المقاولين الأردنيين للمجلس الخامس والعشرين، بعد حصوله على 792 صوتاً من أصل 1472 صوتاً، وهو الرقم الأعلى الذي يُسجل في انتخابات منصب النقيب على مدى 25 مجلسا.

وفي إنجاز لافت أيضاً، حصل الدكتور أنس فيصل القروم على 794 صوتاً، مسجلاً أعلى رقم يحرزه عضو في مجلس النقابة عبر تاريخها.