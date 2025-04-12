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جيش الاحتلال ينسف مباني في رفح

منذ 21 ثانية
جيش الاحتلال ينسف مباني في رفح

وطنا الوم_ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء من منتصف ليلة الجمعة/ السبت، عمليات نسف لمبان في الأحياء الشمالية لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وفي اليوم الـ26 من استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة، ومع استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع جوا وبرا، أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط وجندي في حدثين منفصلين جنوبي القطاع. في حين أعلن الاحتلال استكمال إقامة محور موراغ، ما مكّنه من تطويق منطقة رفح بشكل كامل.

 

وفي الوقت ذاته، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و932 شهيدا


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