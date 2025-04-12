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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة بعمّان

منذ 47 ثانية
إصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة بعمّان

وطنا اليوم_أصيب خمسة أشخاص بجروح متوسطة جراء مشاجرة جماعية مسلحة اندلعت مساء الجمعة في منطقة ضاحية الحاج حسن بالعاصمة الأردنية عمّان، وفق ما أفاد مصدر أمني.

 

وأوضح المصدر أن الأطراف المتشاجرة استخدمت أسلحة نارية خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، تم نقلهم فورًا إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج. وأكد أن الحالات مستقرة ولا تشكل خطرًا على حياتها.

 

من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تدخلت سريعًا وتمكنت من ضبط جميع المشاركين في المشاجرة، كما باشرت عملية جمع الأسلحة المستخدمة في الحادث تمهيدًا لإخضاعها للفحص الجنائي.

 

وفي تفاصيل أولية، بدأت التحقيقات لمعرفة خلفيات الواقعة والظروف التي أدت إلى اندلاعها، مع التركيز على تحديد المسؤولين عن استعمال الأسلحة النارية.

 

يذكر أن الحادثة تندرج ضمن جهود الأمن المستمرة للحد من العنف المجتمعي، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على حمل الأسلحة غير المرخصة.


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